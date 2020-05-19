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Мексиканская Industrias Penoles решила не возобновлять работу цинкового рудника

19.05.20 13:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Горнодобывающая промышленность Мексики в мае начала восстанавливать свою деятельность после жесткого карантина, действовавшего в этой стране больше месяца.

Однако местная компания Industrias Penoles приняла решение не возобновлять работу цинкового рудника Francisco I. Madero в штате Сапатекас в центральной части страны.

Как указывается в ее заявлении, сложные условия добычи и высокие затраты при нынешних низких ценах на цинк сделали это предприятие нерентабельным. Компания при этом постарается трудоустроить часть сотрудников и подрядчиков на других своих объектах.

В 2019 г. на руднике было получено более 41,5 тыс. т цинка и 8,9 тыс. т свинца в концентрате. Как заявляет Industrias Penoles, прекращение добычи руды на Francisco I. Madero не приведет к сокращению производства рафинированного цинка.

МинПром

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