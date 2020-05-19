Депутаты приняли закон о ядерной безопасности Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2372 во втором чтении проголосовало 288 народных депутатов.



Согласно пояснительной записке законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.



В частности, документом предлагается внести изменения в законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" в части нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.



Авторы документа указывают, что предусмотренное указанными законами ослабление надзора в сфере ядерной энергетики противоречит обязательствам Украины перед МАГАТЭ, а также нарушают независимость органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (Госатомрегулирования), что предусмотрено целым рядом подписанных Украиной международных соглашений.



Как сообщалось, по словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, законопроект №2372, предусматривающий независимость ядерного регулятора, позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь кредит ЕБРР в размере 200 млн евро на программы безопасности.



МинПром



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