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Депутаты приняли закон о ядерной безопасности

19.05.20 13:42 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2372 во втором чтении проголосовало 288 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.

В частности, документом предлагается внести изменения в законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" в части нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Авторы документа указывают, что предусмотренное указанными законами ослабление надзора в сфере ядерной энергетики противоречит обязательствам Украины перед МАГАТЭ, а также нарушают независимость органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (Госатомрегулирования), что предусмотрено целым рядом подписанных Украиной международных соглашений.

Как сообщалось, по словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, законопроект №2372, предусматривающий независимость ядерного регулятора, позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь кредит ЕБРР в размере 200 млн евро на программы безопасности.

МинПром

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