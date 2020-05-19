Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

С 25 мая в Украине разрешат работу метро и детских садов

19.05.20 13:03 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

С 22 мая в рамках поэтапного смягчения карантина Кабинет министров планирует разрешить работу детских садов и общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведения спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м", – сказал премьер.

Д.Шмыгаль уточнил, что с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

"Здесь уже будем работать совместно с местными властями", – добавил глава правительства.

По словам премьера, дальнейшее ослабление ограничений будет проводиться совместно с местной властью и в зависимости от установленных критериев безопасности эпидемиологической ситуации в регионе.

"Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тыс. населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать смягчение меры или наоборот их усиливать в том или ином регионе", – пояснил Д.Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что решение о смягчении карантина будет приниматься на заседании правительства в среду, 20 мая.

"Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня", – заявил Д.Шмыгаль.

По словам премьера, третий этап послаблений карантина будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:58
Мексиканская Industrias Penoles решила не возобновлять работу цинкового рудника
13:42
Депутаты приняли закон о ядерной безопасности
13:19
Thyssenkrupp ждет дальнейшего падения производства стали
12:47
Tata Steel сокращает персонал в Нидерландах
12:31
Депутаты разблокировали подписание антиколомойского закона
12:15
Во втором квартале 2020 Украину ждет пик кризиса
12:05
ArcelorMittal меняет планы в Северной и Южной Америке
11:45
В апреле продажи автомобилей в ЕС обвалились на 76,3%
11:29
Vallourec пересмотрит планы по выпуску труб в 2020 году
11:17
МБЭС открыл для Металлоинвеста кредитную линию на 40 млн евро
11:15
Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ и дал ей 30 дней
11:02
Карантин в Украине продлят до 22 июня
10:47
Спрос на нефть в Китае практически вернулся на докарантинный уровень
10:38
Эксперты прогнозирут рост цен на бензин и дизель
10:30
Япония может резко сократить поставки металлолома
10:15
Иран намерен выплавить 33 млн тонн стали
10:12
Великобритания отменит пошлины на 60% товаров
09:53
Нефть продолжает дорожать на новостях о сокращении добычи
09:46
Металлурги ЕС рискуют увидеть вакуум спроса после окончания карантина
09:26
Апрельский спад ВВП России оценили в 20%
18.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!