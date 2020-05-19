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Thyssenkrupp ждет дальнейшего падения производства стали

19.05.20 13:19 , МеталлТорг
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Немецкая компания Thyssenkrupp ожидает, что производство стали продолжит снижаться, заявил финансовый директор Клаус Кейсберг.

Как и другие крупнейшие производители стали,  Salzgitter и ArcelorMittal, Thyssenkrupp пострадала от сокращения спроса со стороны потребителей.

По словам К.Кейсберга, Thyssenkrupp сократила производство на своих интегрированных заводах и процессы переработки на 30% на своем сталелитейном предприятии.

"Мы собираемся наращивать шаг за шагом, но сокращения производства, вероятно, будут иметь место до лета, в зависимости от того, как пандемия и спрос будут развиваться дальше", - сказал К.Кейсберг.

Он считает, что влияние коронавируса будет более значительным в 3-м финансовом квартале, но лишь незначительно отразилось на результатах 2-го квартала.

Для стального блока Thyssenkrupp К.Кейсберг ожидает снижения отгрузки примерно на треть.

МинПром

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