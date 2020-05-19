Во втором квартале 2020 Украину ждет пик кризиса Несмотря на то, что Украина начала первый этап выхода из карантина, страну ожидает пик экономического кризиса во втором квартале этого года. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українськi Новини.



Вследствие пандемии коронавируса увеличилось количество безработных во всем мире. И в Украине ухудшилось состояние рынка труда: предприятия сокращают штаты, а некоторые вынуждены отправлять работников в неоплачиваемые отпуска.



Согласно сообщению также сократилось количество вакансий на сайтах трудоустройств во всех секторах, и оно остается существенно ниже, чем было до кризиса.



"По оценкам Национального банка, пиком экономического кризиса в Украине будет именно второй квартал. Отмена карантина, вероятно, произойдет до конца июня, а это значит, что деловая активность в скором времени оживится. Вместе с этим следует ожидать и оживления на рынке труда", – говорится в сообщении.



Также в Нацбанке отмечают, что до следующего года уровень безработицы может вернуться на докризисный уровень.



МинПром

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