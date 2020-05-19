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Во втором квартале 2020 Украину ждет пик кризиса

19.05.20 12:15 , Українські новини
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Несмотря на то, что Украина начала первый этап выхода из карантина, страну ожидает пик экономического кризиса во втором квартале этого года. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передают Українськi Новини.

Вследствие пандемии коронавируса увеличилось количество безработных во всем мире. И в Украине ухудшилось состояние рынка труда: предприятия сокращают штаты, а некоторые вынуждены отправлять работников в неоплачиваемые отпуска.

Согласно сообщению также сократилось количество вакансий на сайтах трудоустройств во всех секторах, и оно остается существенно ниже, чем было до кризиса.

"По оценкам Национального банка, пиком экономического кризиса в Украине будет именно второй квартал. Отмена карантина, вероятно, произойдет до конца июня, а это значит, что деловая активность в скором времени оживится. Вместе с этим следует ожидать и оживления на рынке труда", – говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отмечают, что до следующего года уровень безработицы может вернуться на докризисный уровень.

МинПром

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