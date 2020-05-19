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ArcelorMittal меняет планы в Северной и Южной Америке

19.05.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Вследствие экономического кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, корпорация ArcelorMittal пересмотрела свои инвестиционные планы в отношении подразделений в Мексике и Бразилии.

В частности, корпорация откладывает на неопределенный срок расширение производства горячекатаного проката на меткомбинате Lazaro Cardenas в Мексике. А ввод в строй новых мощностей на бразильских заводах перенесен с 2021 на 2023 г.

Изначально ArcelorMittal планировала установить на бразильском предприятии Vega do Sul линии по непрерывному отжигу, горячему цинкованию и нанесению полимерного покрытия. Предполагалось, что эта продукция будет предназначаться, в первую очередь, для внутреннего рынка.

Также корпорация собиралась реализовать ряд проектов в приобретенном в 2018 г. бразильском подразделении Votorantim. Но подготовка к модернизации доменной печи, МНЛЗ, аглофабрики и цинкового комбината Juiz de Fora на данный момент приостановлена.

МинПром

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