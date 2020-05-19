В апреле продажи автомобилей в ЕС обвалились на 76,3% Продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) рухнули в апреле на 76,3% в годовом выражении. Об этом пишет Интерфакс.



Это самое существенное падение спроса на автомобили за месяц с момента начала учета данных, что связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.



Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС в прошлом месяце составило 270 682 по сравнению с 1,14 млн годом ранее.



Столь существенный спад связан с тем, что большинство дилерских центров в странах Европейского союза были закрыты на протяжении всего месяца.



Падение спроса на автомобили в прошлом месяце было отмечено на всех рынках региона. Самое существенное снижение продаж зафиксировано в Италии (на 97,6%) и Испании (на 96,5%). Во Франции реализация машин упала на 88,8%, в Германии показатель уменьшился на 61,1%.



В период с января по апрель 2020 года спрос на новые автомобили сократился на 38,5%, что связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на результаты за март и апрель. С начала года число зарегистрированных новых машин сократилось вполовину на трех из четырех ключевых для ЕС рынках: в Италии - на 50,7%, Испании - на 48,9%, Франции - на 48%. Спрос в Германии упал на 31%.



Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в апреле сократилось на 78,3%, до 292,182 тыс. В период с января по апрель продажи упали на 39,9%, до 3 млн 008,4 тыс. автомобилей.



Среди компаний наиболее существенное падение продаж в апреле было отмечено у итало-американской FCA Group - на 87,7% - относительно того же месяца 2019 года, до 10,42 тыс. автомобилей.



Реализация автомобилей германской группы Volkswagen уменьшились на 72,7%, до 77,86 тыс. машин. Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, сократила продажи на 81,2%, до 36,72 тыс. автомобилей. Другой французский автопроизводитель - группа Renault - зафиксировал снижение продаж на 79%, до 27,74 тыс. машин.



Корейская Hyundai сократила продажи в ЕС в прошлом месяце на 76,1%. Реализация автомобилей германского концерна BMW снизилась на 65,3%, японской Toyota - на 74%, Daimler - на 78,8%, Ford - на 75,9%, Nissan - на 84,5%, Volvo - на 62,9%.



Продажи японской Mazda упали на 81,1%, Mitsubishi - на 63,3% британо-индийской Jaguar Land Rover - на 82,4%, Honda - на 83%.



МинПром



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