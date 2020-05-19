МБЭС открыл для Металлоинвеста кредитную линию на 40 млн евро Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) предоставил российскому "Металлоинвесту" кредитную линию в 40 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Новая кредитная линия с обязательством в размере до 40 млн евро предусматривает срок до погашения 7 лет, грейс-период – 5 лет. Соглашение предполагает возможность выборки средств в течение 3-х лет.



Как сообщается, процентная ставка фиксирована на весь срок кредита. Средства могут быть использованы для финансирования затрат, связанных с импортом производственного оборудования.



Как сообщалось, чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 2019 год выросла на 5,1% г/г - до 1,731 млрд долл. Выручка компании снизилась на 3,2% - до 6,960 млрд долл. EBITDA упал на 14,3% - до 2,514 млрд долл. Рентабельность EBITDA составила 36,1% против 40,8% в 2018 г.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



