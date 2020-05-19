МБЭС открыл для Металлоинвеста кредитную линию на 40 млн евро

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) предоставил российскому "Металлоинвесту" кредитную линию в 40 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая кредитная линия с обязательством в размере до 40 млн евро предусматривает срок до погашения 7 лет, грейс-период – 5 лет. Соглашение предполагает возможность выборки средств в течение 3-х лет.
Как сообщается, процентная ставка фиксирована на весь срок кредита. Средства могут быть использованы для финансирования затрат, связанных с импортом производственного оборудования.
Как сообщалось, чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 2019 год выросла на 5,1% г/г - до 1,731 млрд долл. Выручка компании снизилась на 3,2% - до 6,960 млрд долл. EBITDA упал на 14,3% - до 2,514 млрд долл. Рентабельность EBITDA составила 36,1% против 40,8% в 2018 г.