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Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ и дал ей 30 дней

19.05.20 11:15 , ЛИГА
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Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее. Письмо Трампа генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу опубликовано в Twitter президента США.

Д.Трамп утверждает, что ВОЗ в декабре 2019 года и в январе 2020-го игнорировала заслуживающие доверия отчеты о вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухане, включая сведения, поступающие от китайских врачей, властей Тайваня и публикации в журнале Lancet.

Он цитирует заявления ВОЗ, которые подтверждают позицию властей Китая о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, несмотря на то, что уже были доступны другие сведения. Также критике Д.Трампа подверглись заявления ВОЗ о чрезмерности закрытия США границ для приезжающих из Китая, в то время как в самом Китае были введены жесткие ограничения на перемещения.

Американский президент указывает, что 3 марта ВОЗ, опираясь на китайские данные, преуменьшила риск заболевания, утверждая, что "COVID-19 не распространяется так же эффективно, как грипп", и что, в отличие от гриппа, новое заболевание не передается преимущественно бессимптомными заболевшими.

Д.Трамп считает, что ВОЗ, поддерживая позицию Китая и поддаваясь его давлению, совершала повторяющиеся ошибки, не смогла вовремя объявить о чрезвычайной ситуации в мире и ответственна за то, что пандемия очень дорого обошлась миру.

Президент США подчеркнул, что если ВОЗ в течение месяца не продемонстрирует независимость от Китая и существенные улучшения в работе, США прекратит финансирование организации на постоянной основе и рассмотрит вопрос о целесообразности членства в ней.

"Я не могу позволить, чтобы деньгами американских налогоплательщиков продолжала финансироваться организация, которая, в нынешнем состоянии, так очевидно не служит интересам Америки", - завершил Д.Трамп письмо.

МинПром

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