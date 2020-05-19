Эксперты прогнозирут рост цен на бензин и дизель Почти двухмесячный праздник для автомобилистов, когда цены на топливо снижались почти ежедневно, закончился. Начался обратный процесс, цены на АЗС начали расти, пишет газета "Сегодня".



Пока он коснулся только сжиженного газа, подорожавшего за неделю в среднем почти на 70 коп./л. Бензин и дизтопливо пока символически, на 1-3 коп./л, продолжили дешеветь.



Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.



Сергей Куюн отметил, что цена на нефть стабильно растет, и это уже начало толкать вверх оптовые цены на нефтепродукты. "За неделю цены в опте выросли на 20-30 долларов за тонну, – отметил Сергей Куюн. – В рознице у нас наблюдались точечные снижения цен по отдельным сетям, но в основном ценники не менялись. Одна сеть, представленная в ряде регионов, неожиданно повысила цены на бензин в рознице почти на 80 коп./л, что арифметически дало повышение средней стоимости бензина в этих регионах на 5-10 коп./л".



Геннадий Рябцев отметил, что на минувшей неделе из-за растущих третью неделю котировок на нефть начался рост цен и на бензин и дизтопливо в оптовых продажах. Цены в опте выросли примерно на 5%, но запасы, особенно по дизтопливу, значительны, поэтому розничные сети пока не отреагировали.



"Что касается автогаза, то в связи с тем, что после майских праздников образовался дефицит предложений импортного автогаза, цены пошли вверх. Они почти удвоились в опте – с 7500 до 13800 грн/тонна и арифметически должны были увеличиться на четверть в рознице за неделю. Но благодаря остаткам ресурса, цены в рознице выросли в среднем менее чем на 8%".



Эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений ждать не стоит. "На неделе ни снижения, ни роста цен я не прогнозирую, трейдеры будут выжидать, – анализирует Сергей Куюн. – Но имеющийся потенциал снижения цен для розницы еще на 10%, или до 2 грн/л, так и не был выбран. Да, из-за повышения оптовых цен маржа в рознице будет уменьшаться, но она остается достаточно большой, чтобы цены не росли".



Геннадий Рябцев говорит, что цены на бензины и дизтопливо в рознице на наступившей неделе останутся стабильными, так как более дорогие новые партии нефтепродуктов еще не дойдут до розницы. Но потом прекращения нисходящего тренда, по его оценке, стоит ожидать со дня на день, хотя подорожание на первых порах будет незначительным.



С газом картина иная – там устойчивый рост. "Цена на газ и дальше будет расти примерно такими же темпами, как и на прошлой неделе, до 50 коп./л в неделю. Ее не сдержат, как обычно, нелегальные заправки, которые могут добровольно на время закрыться, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – "Нелегалы" побоятся оказаться в убытках из-за быстрого роста цен: имеющийся у них газ они могут продать в розницу дешевле, чем потом придется покупать новые партии в опте".



Артем Куюн тоже с уверенностью прогнозирует рост цен на автогаз. Он напомнил, что в январе газ стоил в среднем более 11 грн/л, неделю назад – 8,4 грн/л.



"На наступившей неделе газ может подорожать еще на 50 коп./л, – говорит Артем Куюн. – Хотя на перемене тренда сложно рассчитать темпы подорожания, но мы надеялись, что оно будет более плавным, чем оказалось на самом деле. Темп роста задали некоторые крупные сети, которые в марте очень дорого закупили в опте много газа и теперь торопятся перекрыть убытки. Потенциал роста очень высокий: с "дна" цена литра вырастет на 2,5 грн или выше 10,5 грн/л".



МинПром



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