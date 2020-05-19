Карантин в Украине продлят до 22 июня Карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться. Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса.



"Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - отметил чиновник.



В.Ляшко также не исключил, что в случае стремительного снижения заболеваний карантин в Украине может быть отменен преждевременно.



Напомним, Украина начала выход из карантина 11 мая. С 22 мая стартует второй этап смягчения карантинных ограничений. Будут открыты фитнес-центры и спортивные залы, а также кинотеатры под открытым небом и рестораны (на вынос).



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 25 мая Кабинет министров Украины также позволит восстановить работу метрополитена в городах, в которых позволяет эпидемическая ситуация.



Также сообщалось, что в рамках ослабления карантина Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



