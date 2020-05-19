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Япония может резко сократить поставки металлолома

19.05.20 10:30 , МеталлургПром
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Японский экспорт лома, скорее всего, скоро упадет, несмотря на то, что чрезвычайное положение было отменено во всех промышленных регионах страны, помимо Токио, Осаки и Хоккайдо, из-за ограниченности внутренних поставок, считают аналитики агентства Argus.

"В связи с тем, что доступность лома на внутреннем рынке останется низкой, японские поставщики продлили сроки выполнения своих последних экспортных продаж за последнюю неделю. Они больше не уверены, что смогут собрать достаточно лома для выполнения заказов в течение типичного четырехнедельного срока. Поставщики во Вьетнам на прошлой неделе попросили перенести июньские поставки на конец июля", - отметили в агентстве.

Японский экспорт лома черных металлов в первом квартале 2020 года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было вызвано слабым внутренним спросом на фоне сокращения производства.

Таможенные данные показывают, что экспорт лома в Японии вырос на 36% в годовом исчислении, до 2,41 млн тонн в январе-марте.

Экспорт металлолома в марте немного сократился, упав на 2% с февраля до 866 254 тонн, но это было почти вдвое больше, чем в марте 2019 года.

Основными покупателями японского металлолома были Южная Корея, Вьетнам и Тайвань.

Ранее сообщалось, что в связи с дефицитом металлолома ОАЭ полностью запретила вывоз сырья из страны на четыре месяца. Российские власти рассматривают аналогичные меры для поддержки внутреннего производства.

МинПром

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