Великобритания отменит пошлины на 60% товаров

Великобритания во вторник объявила о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф ЕС и предусматривает сохранение 10-процентных пошлин на автомобили и тарифов на сельскохозяйственную продукцию, такую как баранина, говядина и мясо птицы, передает Reuters.
Британское правительство сообщило, что новый тарифный режим, UK Global Tariff (UKGT), будет проще и дешевле, чем Единый внешний тариф Евросоюза (EU CET).
"Наш новый глобальный тариф принесет пользу британским потребителям и домашним хозяйствам, сократив бюрократическую волокиту и снизив стоимость тысяч товаров повседневного спроса", - сказала министр международной торговли Лиз Трасс.
В соответствии с новым торговым режимом будут отменены пошлины на широкий спектр продукции: 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь тарифами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ с января 2021 года, сообщили власти.
Великобритания сохранит торговые пошлины на ряд товаров, поддерживающих отрасли британской промышленности, такие как сельское хозяйство, автомобилестроение и рыболовство. Страна отменит торговые пошлины на импорт стоимостью 30 миллиардов фунтов стерлингов, поступающий в цепочки поставок Соединенного Королевства.