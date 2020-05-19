Нефть продолжает дорожать на новостях о сокращении добычи

Цены на нефть продолжили ралли во вторник на фоне признаков восстановления по мере того, как производители, как и обещали, сокращают производство, а экономическая активность постепенно возобновляется, передает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,26% до 34,9 долл. за баррель к 07:34 по киевскому времени. Фьючерсы WTI - прибавили 2,29% до 32,55 долл. за баррель.
ОПЕК+ резко сократила экспорт нефти в первой половине мая, сообщили компании, отслеживающие отгрузки, что говорит о начале выполнения нового соглашения о сокращении производства.
"Настроения инвесторов улучшились, так как ОПЕК+, по-видимому, сокращает объемы производства, как они обещали в этом месяце, а в июне ожидается более значительное добровольное сокращение", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям компании Nissan Securities.
"В то же время растет оптимизм в отношении того, что ослабление глобальных (коронавирусных) ограничений будет способствовать повышению экономической активности и спроса на топливо", - сказал Кикукава.