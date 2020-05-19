Металлурги ЕС рискуют увидеть вакуум спроса после окончания карантина Как сообщает агентство Platts, производители стали в Европейском Союзе должны быть осторожны с перезапуском мощностей, поскольку карантин COVID-19 облегчается, а производители рискуют увидеть вакуум спроса, который усилит понижательное давление на цены, считают аналитики и источники на заводах.



Хотя заводы продолжают ограничивать производство, они по-прежнему опережают спрос в Европе. Во время спада на рынке, вызванного пандемией, в Европе было остановлено 18,9 млн. тонн сталеплавильного производства в автономном режиме - больше, чем в любом другом мировом регионе - и до сих пор в странах, включая Италию, Францию и Великобританию, возобновилось производство только небольших подразделений, в соответствии с перезапусками в автомобильном и строительном секторах, согласно данным VTB Capital Research.



В Италии, второй по величине сталелитейной стране ЕС с производством 23 млн. тонн сырой стали в прошлом году, комбинаты работают с мощностью всего 40-50%. В Германии, крупнейшей сталелитейной промышленности ЕС, перезапуски могут быть более медленными: Thyssenkrupp может сократить производство на 20-30% своей мощности до лета, а Salzgitter планирует продолжить с сокращением производства на фоне мрачных перспектив до конца года.



"Для производителей стали важно действовать осторожно, чтобы не оказывать большее давление на цены, увеличивая производство более быстрыми темпами, чем возобновляет спрос", - сказал Platts Филлип Прайс, советник Mettalex из децентрализованной товарной биржи Fetch.AI.



"Серьезное экономическое влияние карантина только сейчас начинает проясняться ... Хотя постепенный перезапуск должен поддержать некоторое улучшение спроса ", - сказал он. - Прибыль остается под сильным давлением и, вероятно, станет ключевым решающим фактором для увеличения загрузки мощностей по всему континенту".



МинПром



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