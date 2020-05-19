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Апрельский спад ВВП России оценили в 20%

19.05.20 09:26
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Номинальный ВВП России в нерабочий апрель сократился на 28%, посчитал аналитик, директор управляющей компании "Агидель" Виктор Тунев из Перми исходя из отчета Минфина по исполнению бюджета. По его оценкам, реальный ВВП мог снизиться на 20%, пишет газета "Коммерсант".

"Если взять за основу 20% снижение ВВП в реальном выражении в апреле и дальнейшее восстановление по разным траекториями... то можем прийти к оценке реального ВВП за весь 2020 от –5% до –10%. В 2021 рост может быть от 3 до 10% в зависимости от траектории на графике",— написал господин Тунев в Facebook.

Номинальный ВВП в апреле составил 6,3 трлн руб.— это на 2,4 трлн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году российский ВВП составил 110 трлн руб.

В Минфине РБК сообщили, что оперативную оценку ВВП составляет Минэкономики. Ведомство публикует оценки реальной динамики ВВП в конце следующего месяца. Оценка за апрель будет в конце мая. Издание направило запрос в Минэкономики по поводу методики оценки месячного ВВП.

Минфин ранее отчитался о том, что по итогам января—апреля доходы были почти равны расходам, есть даже небольшой профицит в размере 0,4% ВВП.

МинПром

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