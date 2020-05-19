CISA ожидает резкого сокращения экспорта китайской стали

Китайский экспорт стальной продукции в 2020 году значительно сократится по сравнению с предыдущими годами из-за влияния вспышки коронавируса на спрос. Об этом заявил заместитель директора Китайской металлургической ассоциации (CISA) Ву Цзинцзин.
На вебинаре, проводимом Сингапурской биржей, он также заявил, что запросы о поставках китайской стали резко упали в апреле и мае в результате распространения пандемии, и он не испытывает оптимизма по поводу экспорта в этом квартале.
Как сообщалось, в первом квартале 2020 г. китайский экспорт стали составил 14,3 млн тонн, что на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года.
В связи с этим CISA ранее рекомендовала металлургическим компаниям — членам ассоциации сосредоточиться на внутренних поставках. Тем более что спрос на стальную продукцию в Китае восстанавливается, а во втором полугодии, как ожидается, превысит докризисный уровень.