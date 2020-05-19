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Меркель и Макрон предлагают создать фонд для восстановления экономики ЕС

19.05.20 08:02 , Интерфакс-Украина
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Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой послекризисного восстановления европейской экономики - созданием фонда объемом 500 млрд евро бюджетных средств.

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на передававшейся по видеосвязи пресс-конференции, в которой она участвовала вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Франция и Германия полагают, что этот фонд, который в настоящее время обсуждается на уровне ЕС, мог бы быть "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов", отмечается в совместном заявлении Парижа и Берлина.

Согласно документу, этот план "усилит сопротивляемость, конвергенцию и конкурентоспособность европейских экономик и увеличит инвестиции, в частности, в экологический и цифровой переход и в научные исследования и инновации".

"Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на трудностях, связанных с пандемией и ее последствиями", - уточняется в документе.

МинПром

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