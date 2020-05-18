Министр экономики рассказал о большой проблеме украинских банков Сейчас банковская система находится в худшем состоянии, чем в 2014 году, она не является реформированной по существу. Об этом в интервью liga.net заявил министр экономики Игорь Петрашко.



"Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются. - ред.) в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", - подчеркнул он.



На вопрос относительно идеи НБУ о долгосрочном рефинансе, министр ответил: "Эта идея заведомо не такая. От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулированиэ экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета".



"В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то что есть у банков, идет не на кредитование экономики", - добавил чиновник.



По его словам, без кредитования роста экономики не будет. "Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", - сказал Петрашко.



МинПром



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