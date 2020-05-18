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Индию ждет худшая рецессия за всю историю страны

18.05.20 15:53
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Goldman Sachs ожидает, что Индию ждет худшая рецессия за всю историю страны, сообщает Economic Times со ссылкой на доклад аналитиков банка.

Американский инвестбанк прогнозирует, что по итогам второго квартала текущего года ВВП страны сократится на 45% по сравнению с первым кварталом. Это будет сильнейшее падение ВВП в истории страны. Ранее экономисты считали, что падение составит 20%.

На прошлой неделе правительство Индии объявило о продлении карантина в стране до 31 мая, а также обнародовало пакет мер поддержки экономики в общей сложности на $265 млрд, что эквивалентно 10% ВВП страны. Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs, это не поможет экономике Индии в краткосрочной перспективе. «В последние дни были объявлены структурные реформы в нескольких секторах экономики. Эти реформы носят скорее среднесрочный характер, а потому мы полагаем, что они не повлияют на рост экономики в краткосрочной перспективе»,— говорится в отчете банка.

Банк прогнозирует, что в третьем квартале текущего года экономика вырастет на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам же финансового года, который завершится в марте 2021 года, Goldman Sachs прогнозирует сокращение экономики Индии на 5%, что также станет рекордом в истории страны.

МинПром

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