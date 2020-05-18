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Украине надо изменить подход к атомной генерации

18.05.20 13:47 , Интерфакс-Украина
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Украине необходимо пересмотреть взгляды на развитие атомной генерации, в том числе сконцентрироваться на реализации проектов, увеличивающих возможности к маневрированию, считает и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Комментируя в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вопрос об актуальности проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", она высказала мнение, что в настоящее время в контексте строительства новых объектов целесообразнее сосредоточиться на строительстве малых модульных реакторов (ММР).

"Решения по "энергомосту" связаны с достройкой блоков №3,4 Хмельницкой АЭС. Мое личное экспертное убеждение: нам нужно пересмотреть взгляды на то, что именно развивать в атомной генерации. Если говорить о новом строительстве, то речь должна идти о малых модульных реакторах с возможностью регулирования. Мы и так имеем очень перегруженную базовыми мощностями энергосистему. "Энергоатом" – это 55% производства нашей электроэнергии, которая, напомню, не регулируется", – сказала она.

Кроме того, О.Буславец высказала мнение о том, что для Украины, которая планирует к 2023 году синхронизироваться с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), целесообразнее будет направить все свои усилия именно на этот проект.

"Когда он (проект "энергомоста" – ИФ) только нарабатывался, я не видела смысла в отдельном проекте при наличии планов по общей синхронизации с европейской системой. Целесообразнее направить все усилия именно на общую интеграцию, а не отвлекаться на какие-то отдельные проекты и давать отдельные условия", – добавила и.о. главы ведомства.

Как сообщалось, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС путем включения его в состав "Бурштынского энергоострова" вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

МинПром

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