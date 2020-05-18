Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Hyundai Steel не планирует дальнейшего сокращения производства

18.05.20 13:30
печать
размер текста:

Корейская компания Hyundai Steel Co. не планирует дальнейшее сокращение производства, несмотря на слабый спрос на сталь из-за пандемии коронавируса.

В начале этого года второй по величине производитель стали в Южной Корее пересмотрел годовой объем производства горячекатаного проката из своей дуговой электропечи до 700 тыс. тонн с предыдущего 1 миллиона тонн.

Hyundai Steel имеет три доменных печи и электродуговую печь на своем сталелитейном заводе в Танджине, примерно в 120 километрах к югу от Сеула.

Генеральный директор Hyundai Steel Ан Тонг-ил заявил журналистам, что компания не прекратит эксплуатацию доменной печи для сокращения производства. Он сказал, что ожидает перелома после третьего квартала этого года.

За три месяца, закончившихся 31 марта, Hyundai Steel опубликовала чистый убыток в размере 88,6 млрд вон (72 млн долл.), в отличие от чистой прибыли в 94,4 трлн вон годом ранее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:10
Японию ждет тяжелейший экономический спад
12:57
После карантина в Украине не будет скачка цен – Минэкономики
12:41
Марокко вводит пошлины на горячекатаный прокат
12:25
Цены на руду в Китае превысили отметку 90 долл/тонну
12:22
В Украине могут принять закон о всенародном референдуме
12:02
Украина может подать иск в суд ООН против Ирана за сбитый Боинг
11:43
Бразильская компания CSN остановит важную доменную печь
11:28
Thyssenkrupp хочет консолидировать свой убыточный бизнес
11:21
Россия может временно запретить экспорт металлолома
11:10
В Украине число бедных может превысить 6 млн человек
10:58
В Украине вступило в силу госрегулирование цен
10:52
Нефть резко дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса
10:41
Nippon Steel летом закроет завод в Малайзии
10:21
В Индии производство стали упало на 70%
09:56
В закон 1210 необходимо вносить изменения
09:30
Канадская Trevali отказалась от расширения цинкового рудника в Намибии
09:08
Казахские металлурги увеличили выплавку стали
08:58
Китай в апреле увеличил производство цветных металлов
08:07
Смолий назвал сроки получения Украиной транша от МВФ
15.05.20
17:54
Россия повышает пошлины на нефть
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!