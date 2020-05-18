Hyundai Steel не планирует дальнейшего сокращения производства Корейская компания Hyundai Steel Co. не планирует дальнейшее сокращение производства, несмотря на слабый спрос на сталь из-за пандемии коронавируса.



В начале этого года второй по величине производитель стали в Южной Корее пересмотрел годовой объем производства горячекатаного проката из своей дуговой электропечи до 700 тыс. тонн с предыдущего 1 миллиона тонн.



Hyundai Steel имеет три доменных печи и электродуговую печь на своем сталелитейном заводе в Танджине, примерно в 120 километрах к югу от Сеула.



Генеральный директор Hyundai Steel Ан Тонг-ил заявил журналистам, что компания не прекратит эксплуатацию доменной печи для сокращения производства. Он сказал, что ожидает перелома после третьего квартала этого года.



За три месяца, закончившихся 31 марта, Hyundai Steel опубликовала чистый убыток в размере 88,6 млрд вон (72 млн долл.), в отличие от чистой прибыли в 94,4 трлн вон годом ранее.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



