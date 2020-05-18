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Китай хочет усилить торговую войну с США

18.05.20 17:33 , Рейтер
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Китай готов внести американские компании в "список ненадежных организаций" в рамках контрмер в ответ на попытку Вашингтона заблокировать поставки полупроводников для Huawei Technologies, сообщила газета Global Times.

Меры предусматривают начало расследований и введение ограничений в отношении американских компаний, таких как Apple Inc, Cisco Systems Inc, Qualcomm Inc, а также приостановку закупок самолетов Boeing Co, говорится в сообщении со ссылкой на источник.

Global Times издается "Жэньминь жибао", официальной газетой правящей Коммунистической партии Китая. Хотя Global Times не официально не выражает мнение партии, считается, что взгляды газеты отражают взгляды лидеров страны.

Администрация американского президента Дональда Трампа предприняла шаги для блокировки глобальных поставок чипов для китайской Huawei Technologies, что чревато усилением напряженности в отношениях США и Китая.

МинПром

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