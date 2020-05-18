Цены на руду в Китае превысили отметку 90 долл/тонну Как сообщает Financial Times, железная руда на прошлой неделе впервые с середины марта превысила 90 долл. за тонну, поддерживаемая высоким спросом со стороны Китая. Страна является крупнейшим в мире производителем стали, и спрос на металл, широко используемый в строительстве, неуклонно растет с тех пор, как Пекин начал послабление после карантина.



Правительственные данные, опубликованные в пятницу 15 мая показали, что промышленное производство в Китае восстанавливается в апреле после обвала во время наиболее интенсивной фазы вспышки коронавируса. Суточное производство нерафинированной стали на крупных заводах в Китае увеличилось на 13% до 2,1 миллиона тонн в первые 10 дней мая - самый высокий уровень активности в этом году, по данным брокерской компании Argonaut Securities.



"Рост производства стали не привел к переизбытку и снижению цен, о чем свидетельствуют рынки. Скорее, запасы стали быстро сократились, а цены на сталь постепенно выросли", - сказала Хелен Лау, аналитик Argonaut.



За неделю до 15 мая общие запасы стали в Китае сократились на 34% до 17 млн. тонн, что обусловлено 37%-ым сокращением запасов стальной арматуры, продукта, широко используемого в строительной отрасли. В то же время, когда спрос в Китае растет, экспорт из Бразилии, основного производителя, застопорился из-за снижения поставок из операций Vale. Причиной снижения называют рост всыпшки коронавируса в Бразилии.



"Поскольку объем производства стали в Китае сейчас выше, чем год назад, спрос на железную руду опережает поставки. В результате, запасы железорудного порта в Китае постепенно уменьшаются", - говорится в отчете аналитиков Morgan Stanley.



Майк Генри, исполнительный директор BHP, сказал инвесторам на этой неделе, что, если Китаю удастся избежать второй волны инфекций Covid-19, он ожидает, что производство сырой стали в стране вырастет в этом году, компенсируя двузначный спад в остальных странах мира.



15 мая спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Китай были на уровне 93,25 долл. за тонну, что на 5,4% больше, чем за неделю в среднем.



МинПром



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