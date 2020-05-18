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Японию ждет тяжелейший экономический спад

18.05.20 13:10 , Рейтер
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Японская экономика скатилась в рецессию впервые за четыре с половиной года в первом квартале и может пережить тяжелейший в послевоенной истории спад из-за удара пандемии коронавируса по компаниям и потребителям.

Данные о ВВП за первый квартал, обнародованные в понедельник, 18 мая, подчеркнули расширяющееся влияние вспышки, при этом экспорт упал на 6% - максимально со времен разрушительного землетрясения в марте 2011 года - из-за мировых “локдаунов” и перебоев в цепочках поставок.

Аналитики предупреждают о еще более мрачной картине в текущем квартале из-за падения потребления на фоне карантина.

"Почти нет сомнений в том, что экономика пострадала от еще более глубокого спада в текущем квартале, - сказал Юити Кодама, главный экономист в Meiji Yasuda Research Institute. - Япония вступила в полномасштабную рецессию".

Третья по величине экономика мира сократилась на 3,4% в первом квартале в годовом исчислении, показали предварительные официальные данные о ВВП, в то время как рынки в среднем ждали падения на 4,6%.

Спад в первом квартале последовал за еще более резким снижением на 7,3% в октябре-декабре. Сокращение экономики два квартала подряд соответствует техническому определению рецессии. В последний раз рецессия в Японии фиксировалась во второй половине 2015 года.

Частное потребление, на долю которого приходится более половины экономики Японии объемом в 5 трлн долл., сократилось на 0,7% в первом квартале, в то время как рынки ждали падения на 1,6%.

По оценкам аналитиков, опрошенных Рейтер, в текущем квартале японская экономика сократится на рекордные 22,0% в годовом исчислении.

МинПром

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