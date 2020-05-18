После карантина в Украине не будет скачка цен – Минэкономики В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства не видят оснований для скачка цен после завершения карантина, однако уверяют, что в случае его возникновения будут реагировать.



Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович, пишет Укринформ.



"Мы не вводили жесткое регулирование цен, мы внедрили по требованию закона один из его видов, который называется декларирование цен и используется преимущественно для мониторинга", - сказал Д.Романович.



Этот мониторинг, отметил чиновник, происходит на постоянной основе в розничной торговле.



"Согласно этому постановлению мы не ограничиваем предпринимателей в повышении цен, однако просим их сообщать, если они имеют такое намерение. В целом у нас стабильная ценовая ситуация. Мы не видим оснований для скачка цен, однако мониторим, и если будем видеть, то соответственно будем реагировать теми средствами, которые у нас есть", - подчеркнул Д.Романович.



Он напомнил, что в начале карантина действительно в стране был ажиотаж на некоторые виды продовольственных товаров и средства индивидуальной защиты. Под влиянием которого эти товары исчезли с полок магазинов, а цены на них выросли. Однако государство предприняло ряд регуляторных вещей, в частности, ограничен вывоз таких товаров из страны. Как результат, товары появились в магазинах, а цена на них стабилизировалась.



Как сообщалось, сегодня в Украине заработало государственное регулирование цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и более 10 видов антисептиков.



МинПром



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