После карантина в Украине не будет скачка цен – Минэкономики

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства не видят оснований для скачка цен после завершения карантина, однако уверяют, что в случае его возникновения будут реагировать.
Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович, пишет Укринформ.
"Мы не вводили жесткое регулирование цен, мы внедрили по требованию закона один из его видов, который называется декларирование цен и используется преимущественно для мониторинга", - сказал Д.Романович.
Этот мониторинг, отметил чиновник, происходит на постоянной основе в розничной торговле.
"Согласно этому постановлению мы не ограничиваем предпринимателей в повышении цен, однако просим их сообщать, если они имеют такое намерение. В целом у нас стабильная ценовая ситуация. Мы не видим оснований для скачка цен, однако мониторим, и если будем видеть, то соответственно будем реагировать теми средствами, которые у нас есть", - подчеркнул Д.Романович.
Он напомнил, что в начале карантина действительно в стране был ажиотаж на некоторые виды продовольственных товаров и средства индивидуальной защиты. Под влиянием которого эти товары исчезли с полок магазинов, а цены на них выросли. Однако государство предприняло ряд регуляторных вещей, в частности, ограничен вывоз таких товаров из страны. Как результат, товары появились в магазинах, а цена на них стабилизировалась.