Украина отправила в Еврокомиссию предложения о пересмотре Соглашения с ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Д.Кулеба рассказал, что в Еврокомиссию отправили концептуальный документ о том, как Украина видит обновление торговой части, на чем должны сосредоточиться.
"На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - рассказал он.
Как сообщалось, ранее Д.Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".
Отметим, еще в январе в украинском Кабмине выступали за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС.