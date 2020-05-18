Украина отправила в Еврокомиссию предложения о пересмотре Соглашения с ЕС Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.



Д.Кулеба рассказал, что в Еврокомиссию отправили концептуальный документ о том, как Украина видит обновление торговой части, на чем должны сосредоточиться.



"На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - рассказал он.



Как сообщалось, ранее Д.Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".



Отметим, еще в январе в украинском Кабмине выступали за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС.



МинПром



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