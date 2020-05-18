Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине могут принять закон о всенародном референдуме

18.05.20 12:22 , РБК Украина
печать
размер текста:

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, ВР ожидает настоящее время на отзывы отдельных международных организаций по документу.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.

"Завершили, как вы знаете, работу над законом о всеукраинском референдуме. Мы ожидаем отзывы только от отдельных международных организаций. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен с тем, чтобы Украина получила очень важный механизм, который направлен на реализацию статьи 5 Конституции Украины", - сказал замглавы парламента.

Напомним, на прошлой неделе спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть законопроект о референдуме через несколько недель. Законопроект уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:30
Hyundai Steel не планирует дальнейшего сокращения производства
13:10
Японию ждет тяжелейший экономический спад
12:57
После карантина в Украине не будет скачка цен – Минэкономики
12:41
Марокко вводит пошлины на горячекатаный прокат
12:25
Цены на руду в Китае превысили отметку 90 долл/тонну
12:02
Украина может подать иск в суд ООН против Ирана за сбитый Боинг
11:43
Бразильская компания CSN остановит важную доменную печь
11:28
Thyssenkrupp хочет консолидировать свой убыточный бизнес
11:21
Россия может временно запретить экспорт металлолома
11:10
В Украине число бедных может превысить 6 млн человек
10:58
В Украине вступило в силу госрегулирование цен
10:52
Нефть резко дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса
10:41
Nippon Steel летом закроет завод в Малайзии
10:21
В Индии производство стали упало на 70%
09:56
В закон 1210 необходимо вносить изменения
09:30
Канадская Trevali отказалась от расширения цинкового рудника в Намибии
09:08
Казахские металлурги увеличили выплавку стали
08:58
Китай в апреле увеличил производство цветных металлов
08:07
Смолий назвал сроки получения Украиной транша от МВФ
15.05.20
17:54
Россия повышает пошлины на нефть
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!