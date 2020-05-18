В Украине могут принять закон о всенародном референдуме Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, ВР ожидает настоящее время на отзывы отдельных международных организаций по документу.



Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.



"Завершили, как вы знаете, работу над законом о всеукраинском референдуме. Мы ожидаем отзывы только от отдельных международных организаций. Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен с тем, чтобы Украина получила очень важный механизм, который направлен на реализацию статьи 5 Конституции Украины", - сказал замглавы парламента.



Напомним, на прошлой неделе спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть законопроект о референдуме через несколько недель. Законопроект уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии.



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