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Украина может подать иск в суд ООН против Ирана за сбитый Боинг

18.05.20 12:02 , УНИАН
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В Министерстве иностранных дел не исключают, что Украина будет обращаться в Международный суд ООН с иском против Ирана из-за сбивания самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода. "Трек, о котором я еще не упомянул, - это переговоры относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина. Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан и Украина", - сказал дипломат.

Он надеется, что на днях утвердят как состав делегации Украины, так и соответствующие директивы, которые позволят нам приблизиться к началу переговоров.

"Мы рассчитываем на утверждение состава делегации и соответствующих директив. Кроме того, мы находимся в активном взаимодействии с нашими партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана в том, чтобы сформировать единую позицию в переговорах с иранской стороной", - заявил Е.Енин.

Как сообщалось, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

МинПром

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