Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бразильская компания CSN остановит важную доменную печь

18.05.20 11:43 , МеталлургПром
печать
размер текста:

Бразильская интегрированная металлургическая компания Companhia Siderurgica Nacional (CSN) может остановить свою доменную печь № 2 на сталелитейном заводе Volta Redonda из-за слабого спроса и достаточных запасов, которые могут покрыть продажи до конца года. Вторая доменная печь обеспечивает треть всего производства стали в компании.

"С точки зрения производства имеет смысл остановиться, - заявил в пятницу генеральный директор CSN Бенджамин Стейнбрух на телефонной конференции с аналитиками. - Это имеет смысл, потому что это позволит нам продавать больше железной руды, использовать меньше окатышей и меньше зависеть от поставок кокса".

По его словам, одной из причин, по которой доменная печь № 2 может продолжить работать, является экспорт, восстановление которого под большим вопросом из-за пандемии.

CSN ожидает, что затраты на производство стали снизятся, если доменная печь № 2 будет остановлена, поскольку доменная печь № 3, обеспечивающая две трети производства стали в компании, в прошлом году была капитально отремонтирована, и в результате эксплуатационные расходы сократились.

Хотя спрос на сталь слабый из-за снижения продаж автомобилей и медленного спроса на бытовую технику, CSN планирует поднять цены на сталь на 10-12% в июне в Бразилии, учитывая значительную девальвацию бразильского реала по отношению к доллару США в этом году.

"От этого никуда не деться. Мы поднимем цены в июне и посмотрим, кто будет покупать", - заявил коммерческий директор CSN Луис Фернандо Мартинес на телефонной конференции.

Девальвация реала делает компанию более конкурентоспособной за рубежом, и Л. Ф. Мартинес заявил, что CSN уже выбрала свою полную квоту для США в этом году, отгрузив 300 000 тонн стали. Из-за этого компания ищет новых клиентов в Канаде, Мексике и Латинской Америке.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:02
Украина может подать иск в суд ООН против Ирана за сбитый Боинг
11:28
Thyssenkrupp хочет консолидировать свой убыточный бизнес
11:21
Россия может временно запретить экспорт металлолома
11:10
В Украине число бедных может превысить 6 млн человек
10:58
В Украине вступило в силу госрегулирование цен
10:52
Нефть резко дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса
10:41
Nippon Steel летом закроет завод в Малайзии
10:21
В Индии производство стали упало на 70%
09:56
В закон 1210 необходимо вносить изменения
09:30
Канадская Trevali отказалась от расширения цинкового рудника в Намибии
09:08
Казахские металлурги увеличили выплавку стали
08:58
Китай в апреле увеличил производство цветных металлов
08:07
Смолий назвал сроки получения Украиной транша от МВФ
15.05.20
17:54
Россия повышает пошлины на нефть
17:29
Из-за пандемии Германия недоберет налогов на 81 млрд евро
17:09
Попытки искать зраду в новом энергобалансе бессмысленны - мнение
17:07
Украина втрое сократила импорт электроэнергии
16:47
Впервые в истории Беларусь начала закупать нефть в США
16:15
Украина улучшила сальдо внешней торговли
16:08
ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!