Бразильская компания CSN остановит важную доменную печь Бразильская интегрированная металлургическая компания Companhia Siderurgica Nacional (CSN) может остановить свою доменную печь № 2 на сталелитейном заводе Volta Redonda из-за слабого спроса и достаточных запасов, которые могут покрыть продажи до конца года. Вторая доменная печь обеспечивает треть всего производства стали в компании.



"С точки зрения производства имеет смысл остановиться, - заявил в пятницу генеральный директор CSN Бенджамин Стейнбрух на телефонной конференции с аналитиками. - Это имеет смысл, потому что это позволит нам продавать больше железной руды, использовать меньше окатышей и меньше зависеть от поставок кокса".



По его словам, одной из причин, по которой доменная печь № 2 может продолжить работать, является экспорт, восстановление которого под большим вопросом из-за пандемии.



CSN ожидает, что затраты на производство стали снизятся, если доменная печь № 2 будет остановлена, поскольку доменная печь № 3, обеспечивающая две трети производства стали в компании, в прошлом году была капитально отремонтирована, и в результате эксплуатационные расходы сократились.



Хотя спрос на сталь слабый из-за снижения продаж автомобилей и медленного спроса на бытовую технику, CSN планирует поднять цены на сталь на 10-12% в июне в Бразилии, учитывая значительную девальвацию бразильского реала по отношению к доллару США в этом году.



"От этого никуда не деться. Мы поднимем цены в июне и посмотрим, кто будет покупать", - заявил коммерческий директор CSN Луис Фернандо Мартинес на телефонной конференции.



Девальвация реала делает компанию более конкурентоспособной за рубежом, и Л. Ф. Мартинес заявил, что CSN уже выбрала свою полную квоту для США в этом году, отгрузив 300 000 тонн стали. Из-за этого компания ищет новых клиентов в Канаде, Мексике и Латинской Америке.



МинПром



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