Россия может временно запретить экспорт металлолома В случае необходимости Минпромторг РФ может предложить правительству ввести временный запрет на экспорт лома черных металлов.



Минпромторг РФ в конце апреля провел совещание с участием крупнейших российских металлургических компаний для обсуждения ситуации в отрасли. Как следует из документа, основные поручения, отданные на совещании, касались ломозаготовки. По данным "Русской стали", из-за карантинных мер компании сталкиваются со снижением ломосбора, что влечет дефицит сырья и рост цен.



По данным "Руслома", в апреле объемы ломосбора в различных регионах сократились на 20–80% по сравнению с мартом.



В итоге отраслевым ассоциациям поручено проанализировать баланс заготовки и потребления. На основе этих материалов департамент металлургии и материалов Минпромторга должен будет подготовить предложения по включению ломозаготовки в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.



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