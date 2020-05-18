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Thyssenkrupp хочет консолидировать свой убыточный бизнес

18.05.20 11:28 , МеталлургПром
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Крупнейший производитель стали в Германии Thyssenkrupp ведет переговоры с зарубежными коллегами о консолидации своего убыточного металлургического бизнеса, сообщили в Reuters.

Переговоры, которые будут обнародованы в рамках стратегического обновления в понедельник, которое, вероятно, будет включать закрытие или продажу активов, последовали за убытком в 372 млн евро, опубликованным Thyssenkrupp Steel Europe в первой половине текущего финансового года.

С тех пор, как год назад произошел стратегический разворот, в результате которого Thyssenkrupp отказался от планов создания совместного предприятия с индийской Tata Steel в пользу продажи своего подразделения по производству лифтового оборудования, группа продолжала рассматривать варианты консолидации европейских сталелитейных активов.

По словам Reuters, переговоры между Thyssenkrupp и Tata Steel никогда не прерывались и что оба продолжают обмениваться мнениями о консолидации.

Деловая газета Handelsblatt сообщила, что Thyssenkrupp также ведет переговоры о совместном управлении металлургическим бизнесом со шведской SSAB и китайской Baoshan Iron & Steel.

Акции Thyssenkrupp выросли на 6,3% в понедельник 18 мая в 07:11 по Гринвичу, что сделало его крупнейшим показателем роста в немецком индексе средней капитализации MDAX.

Его акции потеряли более 60% в этом году, в то время как MDAX потерял около 17% своей стоимости.

МинПром

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