В Украине число бедных может превысить 6 млн человек Более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.



Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета министров Украины.



Согласно аналитике уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.



"ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет", - говорится в официальном пресс-релизе организации.



В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.



"Несмотря на существующие ограничения государственного и местных бюджетов, преодоление детской бедности должно стать главным приоритетом, иначе в долгосрочной перспективе неизбежны проблемы развития для всей страны. Речь идет, в том числе, об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграции, проблемах со здоровьем и экономическим положением семей, а также в целом препятствии к развитию ребенка", - говорится в обращении.



ЮНИСЕФ подчеркивает необходимость разработки краткосрочной и долгосрочной стратегий социальной защиты.



В качестве экстренного реагирования ЮНИСЕФ предлагает рассмотреть возможность временной универсальной выплаты всем домохозяйствам с детьми. Также необходимо расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.



"Международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с локальными механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой социальной защиты", - заявили в организации.



МинПром



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