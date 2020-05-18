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Нефть резко дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса

18.05.20 10:52
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Цены на нефть выросли более чем на 1 долл. за баррель в понедельник на фоне глобальных сокращений добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 07:14 по киевскому времени выросли на 3,14% до 33,52 долл. за баррель, ранее достигнув максимума с 13 апреля.

Фьючерсы на WTI прибавили 4,21% до 30,67 долл. за баррель после подъема до пика с 16 марта.

"Цены на нефть могут показать дальнейший импульс к росту по мере более широкого ослабления ограничений на передвижение", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в AxiCorp.

Июньский контракт на WTI на истекает во вторник, но признаков того, что фьючерсы повторят исторический обвал апреля, нет, на фоне сигналов о восстановлении спроса на топливо.

Американские энергетические компании за неделю, завершившуюся 15 мая, сократили число нефтяных и газовых буровых установок до исторического минимума вторую неделю кряду.

"Учитывая, в частности, неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе, кажется маловероятным, что опасения по поводу (переполнения) нефтехранилищ восстановятся", - сказал Майкл Маккарти, главный специалист по рыночной стратегии CMC Markets в Сиднее.

МинПром

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