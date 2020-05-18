В Индии производство стали упало на 70% Как сообщает Joint Plan Committee (JPC), подразделение Министерства металлургической промышленности Индии, в апреле в стране было произведено лишь около 2,8 млн. т стали, что на 69,5% меньше, чем в тот же месяц прошлого года.



Во время действия карантина, который был введен в Индии в конце марта и только немного был ослаблен в конце апреля, индийские электросталеплавильные предприятия прекратили работу, а меткомбинаты снизили уровень загрузки до 30-50%.



Правительство Индии утвердило программу стимулирования экономики общим объемом 20 трлн рупий (266 млрд долл.). Он направлен, в частности, на поддержку малых и средних компаний и банковского сектора и кредитования, потребительского рынка в целом и сектора недвижимости.



Как отмечают индийские металлурги, пакет также предусматривает значительный рост финансирования инфраструктурных проектов, что должно способствовать расширению спроса на стальную продукцию. Но другие меры могут оказать лишь косвенное влияние на национальный рынок стали.



Согласно оценкам JPC видимое потребление стальной продукции в Индии упало в апреле на 91% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В прошедшем месяце полностью остановились строительный сектор страны и автомобилестроение, на которые приходится в совокупности около 80% спроса на прокат.



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