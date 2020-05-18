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В закон 1210 необходимо вносить изменения

18.05.20 09:56
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Народный депутат Сергей Магера заявил о необходимости внесения изменений в скандальный закон №1210, которые пока еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет полной ясности по поводу судьбы скандального закона 1210, против которого выступил бизнес. Так, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины №1210 вступит в силу в ближайшее время.

А перед этим уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен наложить вето на этот закон, сопроводив своими предложениями.

"Считаю, что правильным решением было бы наложить вето на закон 1210. Но если президент его все-таки подпишет, то в закон обязательно должны быть внесены изменения. Нельзя допустить того, чтобы закон начал действовать в том виде, в котором он принят. Так он погубит промышленность, аграрный сектор и, как следствие, экономику", - считает С.Магера.

Нардеп призвал коллег начать работу над пересмотром отдельных норм и разработкой изменений, которые необходимо принять до вступления закона в силу.

МинПром

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