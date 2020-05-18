Канадская Trevali отказалась от расширения цинкового рудника в Намибии Канадская горнодобывающая компания Trevali отложила реализацию проекта расширения подземного цинкового рудника Rosh Pinah в Намибии, чтобы снизить затраты и сохранить ликвидность во время эпидемии коронавируса.



Ежегодно в этой шахте добывается порядка 600-700 тыс. т руды, содержащей около 40-50 тыс. т цинка и 15-20 тыс. т свинца. Проект стоимостью $60-80 млн. был нацелен на увеличение производительности на 60-80% и повышение эффективности.



Как сообщает Trevali, ТЭО проекта будет, как и планировалось ранее, подготовлено до конца второго квартала. Но принятие окончательного инвестиционного решения будет сдвинуто с 2020 г. на более поздний срок.



В текущем году компания намерена сократить свои капиталовложения более чем на $40 млн. В первом квартале она получила около 45 тыс. т цинка в концентрате, на 2% меньше, чем в тот же период прошлого года, без учета рудника Caribou в Канаде, остановленного из-за эпидемии коронавируса.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



