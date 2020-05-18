Канадская Trevali отказалась от расширения цинкового рудника в Намибии

Канадская горнодобывающая компания Trevali отложила реализацию проекта расширения подземного цинкового рудника Rosh Pinah в Намибии, чтобы снизить затраты и сохранить ликвидность во время эпидемии коронавируса.
Ежегодно в этой шахте добывается порядка 600-700 тыс. т руды, содержащей около 40-50 тыс. т цинка и 15-20 тыс. т свинца. Проект стоимостью $60-80 млн. был нацелен на увеличение производительности на 60-80% и повышение эффективности.
Как сообщает Trevali, ТЭО проекта будет, как и планировалось ранее, подготовлено до конца второго квартала. Но принятие окончательного инвестиционного решения будет сдвинуто с 2020 г. на более поздний срок.
В текущем году компания намерена сократить свои капиталовложения более чем на $40 млн. В первом квартале она получила около 45 тыс. т цинка в концентрате, на 2% меньше, чем в тот же период прошлого года, без учета рудника Caribou в Канаде, остановленного из-за эпидемии коронавируса.