Китай в апреле увеличил производство цветных металлов

По итогам апреля 2020 года производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) в Китае составило 4,93 млн. тонн.
Рост объёмов в годовом соотношении - 3,8%, к предыдущему месяцу - 2,1%, сообщает Reuters со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.
В течение января-апреля китайские металлургические предприятия произвели 19,12 млн. тонн цветных металлов - на 2,6% больше к аналогичному периоду 2019 года.
На долю алюминия в общем производстве цветных металлов в апреле пришлось 2,97 млн. тонн - на 1,5% больше в годовом сопоставлении. Среднесуточное производство алюминия стало самым высоким с июня 2019 года - 99 000 тонн (в марте - порядка 95 800 тонн). За 4 месяца показатели улучшились на 2,4% до 11,93 млн. тонн.