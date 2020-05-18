Китай в апреле увеличил производство цветных металлов По итогам апреля 2020 года производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) в Китае составило 4,93 млн. тонн.



Рост объёмов в годовом соотношении - 3,8%, к предыдущему месяцу - 2,1%, сообщает Reuters со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.



В течение января-апреля китайские металлургические предприятия произвели 19,12 млн. тонн цветных металлов - на 2,6% больше к аналогичному периоду 2019 года.



На долю алюминия в общем производстве цветных металлов в апреле пришлось 2,97 млн. тонн - на 1,5% больше в годовом сопоставлении. Среднесуточное производство алюминия стало самым высоким с июня 2019 года - 99 000 тонн (в марте - порядка 95 800 тонн). За 4 месяца показатели улучшились на 2,4% до 11,93 млн. тонн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



