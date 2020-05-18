Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай в апреле увеличил производство цветных металлов

18.05.20 08:58 , МеталлСервис
печать
размер текста:

По итогам апреля 2020 года производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) в Китае составило 4,93 млн. тонн.

Рост объёмов в годовом соотношении - 3,8%, к предыдущему месяцу - 2,1%, сообщает Reuters со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.

В течение января-апреля китайские металлургические предприятия произвели 19,12 млн. тонн цветных металлов - на 2,6% больше к аналогичному периоду 2019 года.

На долю алюминия в общем производстве цветных металлов в апреле пришлось 2,97 млн. тонн - на 1,5% больше в годовом сопоставлении. Среднесуточное производство алюминия стало самым высоким с июня 2019 года - 99 000 тонн (в марте - порядка 95 800 тонн). За 4 месяца показатели улучшились на 2,4% до 11,93 млн. тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:07
Смолий назвал сроки получения Украиной транша от МВФ
15.05.20
17:54
Россия повышает пошлины на нефть
17:29
Из-за пандемии Германия недоберет налогов на 81 млрд евро
17:09
Попытки искать зраду в новом энергобалансе бессмысленны - мнение
17:07
Украина втрое сократила импорт электроэнергии
16:47
Впервые в истории Беларусь начала закупать нефть в США
16:15
Украина улучшила сальдо внешней торговли
16:08
ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5%
15:47
Укртранснафта хочет 5 млрд грн на модернизацию
15:31
Шебелинский НПЗ закрывают на ремонт
15:15
С 18 мая в Украине начнется регулирование цен на социально важные продукты
14:41
Укртранснафта заявила о резком падении транзита нефти
14:20
Переводы заробитчан из Польши в Украину могут уменьшиться на 4 млрд долл.
14:07
Аграрии Одесской области жестоко пострадали от засухи
14:05
Кабмин предложил снизить тариф для солнечных и ветряных станций
13:53
Роснефть полностью прекратила работу в Венесуэле
13:38
В Индии рухнул спрос на сталь
13:22
Из-за пандемии ОАЭ запретили вывозить из страны металлолом
13:03
Украина ожидает первый транш МВФ в течение двух недель
12:46
Украинские АЭС работают на минимуме мощности
14.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!