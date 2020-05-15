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Россия повышает пошлины на нефть

15.05.20 17:54 , Интерфакс
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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2020 года составит 8,3 долл. за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В мае пошлина составила 6,8 долл. за тонну - это минимальная величина за время ее действия в 2000-х годах. Таким образом, в июне пошлина увеличится на 1,5 долл. В апреле она была на уровне 52 долл. за тонну.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2020 года составила 19,90762 долл. за баррель, или 145,3 долл. за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится с 1 июня до 1,2 с 1 долл.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

МинПром

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