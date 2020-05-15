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Попытки искать зраду в новом энергобалансе бессмысленны - мнение

15.05.20 17:09
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Новый энергетический баланс предусматривает отключение только тех энергоблоков атомных электростанций, на которых нужно проводить плановые ремонты. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Она подчеркнула, что сегодня никаких отключений энергоблоков, не требующих плановых ремонтов, не происходит.

В.Гриб напомнила, что полгода назад управленцы из Минэнерго довели ситуацию до абсурда: в отдельные часы суток базовая мощность АЭС оставалась на уровне 2016 года, а с падением потребления доля атомной энергии возрастала до 75%.

"Это привело к катастрофической потери системным оператором НЭК "Укрэнерго" резерва мощности, которым осуществляется балансировка системы. Теплая зима, экономический кризис и пандемия коронавируса привели к падению потребления электроэнергии в Украине на 9%. Поэтому возникла необходимость сокращать объемы электроэнергии не только атомной, но тепловой генерации", - подчеркнула она.

"Поэтому, когда в следующий раз будете кричать о "зраде", сперва изучите матчасть, - подытожила народный депутат. - Кабмин Шмыгаля достойно отреагировал на угрозу, создав Антикризисный энергетический штаб. Вместе с и.о. министра энергетики Буславец они в короткий срок наработали конкретный план антикризисных мер. Теперь есть надежда, что совместными и решительными усилиями специалисты-энергетики и государство смогут найти пути выхода из затянувшейся энергетической смуты".

МинПром

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