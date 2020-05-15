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Украина втрое сократила импорт электроэнергии

15.05.20 17:07 , Экономическая правда
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Импорт электроэнергии в Украину в апреле 2020-го года составил 150,61 млн кВт-ч, что в 3 раза меньше, чем в марте 2020 года. Импорт э/э из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раза (до 2,7 млн кВт-ч). Экспорт в апреле был наименьший за последние 3,5 года и также сократился втрое. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в апреле поступило 2,7 млн кВт-ч (менее 0,03% от общего производства электроэнергии), что в 3,4 раза меньше, чем в марте 2020 .

Также для обеспечения операционной безопасности в апреле импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 98% (из России - на 100%, или на 72 млн кВт-ч, из Беларуси - на 57,06 млн кВт-ч).

Импорт в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающий синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в апреле 2020 составил 147,9 млн кВт-ч, что в 2,9 раза меньше, чем в марте 2020 года.

Больше всего (102 млн,94 кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Словакии (в 3 раза меньше, чем в марте).

Для обеспечения операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" в апреле было ограничено импорт из Словакии на 291,8 млн кВт-час.

Экспорт электроэнергии в апреле 2020 составил 237,9 млн кВт-ч, что в 3,25 раза меньше, чем в марте. Экспорт за указанный период был наименьший за последние 3,5 года, начиная с сентября 2016 (224,6 млн кВт-ч).

В то же время объемы экспорта в апреле превысили импорт на 58%. Больше всего было экспортировано в Венгрию (129,5 млн кВт-ч, что в 3,3 раза меньше, чем в марте).

МинПром


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