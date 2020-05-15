Впервые в истории Беларусь начала закупать нефть в США

Соединенные Штаты Америки 15 мая отправили первую партию нефти в Беларусь. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.
Ожидается, что танкер прибудет в начале июня в литовский порт Клайпеда, откуда по железной дороге ресурс будет доставлен на белорусские НПЗ.
Это первая в истории прямая поставка американской нефти из США в Беларусь.
Напомним, в феврале 2020 г. Беларусь с официальным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Это был первый визит высокопоставленного чиновника США в эту страну за последних 15 лет. Он произошел в период активной стадии спора между Россией и Беларусью по цене на нефть и условиям поставок. Тогда одним из вопросов, обсуждаемых на встречи Помпео с президентом Александром Лукашенко, была возможность закупки Беларусью нефти из США.