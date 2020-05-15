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Впервые в истории Беларусь начала закупать нефть в США

15.05.20 16:47 , enkorr
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Соединенные Штаты Америки 15 мая отправили первую партию нефти в Беларусь. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Ожидается, что танкер прибудет в начале июня в литовский порт Клайпеда, откуда по железной дороге ресурс будет доставлен на белорусские НПЗ.

Это первая в истории прямая поставка американской нефти из США в Беларусь.

Напомним, в феврале 2020 г. Беларусь с официальным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Это был первый визит высокопоставленного чиновника США в эту страну за последних 15 лет. Он произошел в период активной стадии спора между Россией и Беларусью по цене на нефть и условиям поставок. Тогда одним из вопросов, обсуждаемых на встречи Помпео с президентом Александром Лукашенко, была возможность закупки Беларусью нефти из США.

МинПром

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