Впервые в истории Беларусь начала закупать нефть в США Соединенные Штаты Америки 15 мая отправили первую партию нефти в Беларусь. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.



Ожидается, что танкер прибудет в начале июня в литовский порт Клайпеда, откуда по железной дороге ресурс будет доставлен на белорусские НПЗ.



Это первая в истории прямая поставка американской нефти из США в Беларусь.



Напомним, в феврале 2020 г. Беларусь с официальным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Это был первый визит высокопоставленного чиновника США в эту страну за последних 15 лет. Он произошел в период активной стадии спора между Россией и Беларусью по цене на нефть и условиям поставок. Тогда одним из вопросов, обсуждаемых на встречи Помпео с президентом Александром Лукашенко, была возможность закупки Беларусью нефти из США.



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