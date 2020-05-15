ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5% Реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года, такие оперативные данные сообщила Государственная служба статистики в пятницу.



Согласно ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом сокращение ВВП составило с учетом сезонного фактора 0,8%.



Госстат традиционно пока не сообщает других данных.



Как сообщалось, Нацбанк 23 апреля оценивал падение ВВП Украины в первом квартале в 0,5%, а Минэкономики 12 мая - в 1,2%.



Нацбанк прогнозирует ускорение спада во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале этого года падение экономики замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%. Правительство ожидает падения экономики Украины в этом году на 4,8%.



Согласно данным Госстата, в четвертом квартале прошлого года рост ВВП в Украине замедлился до 1,5% с 3,9% в третьем квартале и 4,7% во втором. В первом квартале прошлого года экономика выросла на 2,9%, а в целом за минувший год – на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% в 2017 году.



МинПром

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