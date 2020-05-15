Укртранснафта хочет 5 млрд грн на модернизацию

Инвестиционная программа по модернизации производственных мощностей АО "Укртранснафта" предусматривает вливание 4–5 млрд грн. Об этом в эфире программы "НаКарантине" сообщил Николай Гавриленко — глава дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор АО "Укртранснафта".
"Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно — создание резервуарного парка. Если говорить конкретно по этой программе, то "Укртранснафта" может за 3–4 года с суммой порядка 4–5 млрд грн закрыть всю инвестиционную программу", — рассказал он.
Сумма дальнейших инвестиций, по словам Н.Гавриленко, не будет превышать 200–300 млн грн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.
"При десятилетнем контракте с "Транснефтью" и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5–6 лет", — говорит Н.Гавриленко.
Он подчеркнул, что в модернизации также нуждается нефтепровод "Дружба".
"Речь идет о том, что наша кровеносная система — нефтепровод "Дружба" — морально устарела. У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась", — отмечает Н.Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек и автоматизация всего маршрута с мониторингом.
При этом топ-менеджер отметил, что "Укртранснафта" за последние четыре года выплатила государству 7,5 млрд грн дивидендов.
Как сообщалось раньше, из-за снижения спроса со стороны НПЗ в Восточной Европе транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в мае 2020 г. снизится на 40%.