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Шебелинский НПЗ закрывают на ремонт

15.05.20 15:31 , Бизнес Цензор
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Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Харьковская область) с 22 мая по 7 июня будет выведен на планово-предупредительный ремонт.
Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи", передает БизнесЦензор.

В ремонтный период будет проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, в частности, очистки от отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, чистка, ревизия и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и другое.

Также в рамках ремонта запланирована реализация проекта по диспечеризации операционных процессов, в частности, установление 30 замерных узлов и монтаж текущих анализаторов для онлайн-контроля за отдельными этапами производства.

"Перенос регламентных работ по осени на конец мая связан с уменьшением потребления нефтепродуктов во втором квартале 2020 года, которое было вызвано карантинными ограничениями. Нами созданы достаточные запасы, поэтому плановый ремонт никак не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции, а также на объемы нефтепродуктов, которые мы реализуем на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах", - рассказал коммерческий директор АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Шебелинский НПЗ (Shebel) - один из двух действующих в Украине нефтеперерабатывающих предприятий. Завод ведет свою историю с 1960 года. В 2014-2017 годах состоялась самая масштабная за последние 20 лет модернизация предприятия, которая позволила выпускать продукцию, соответствующую самым высоким современным стандартам качества. С 2018 года продукция Шебелинского НПЗ реализуется на рынке под брендом Shebel. По результатам работы в 2019 году завод нарастил производство бензинов до 149 тыс. тонн (+14%), дизтоплива - до 88 тыс. тонн (+4%).

МинПром

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