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С 18 мая в Украине начнется регулирование цен на социально важные продукты

15.05.20 15:15 , Бизнес Цензор
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Постановление Кабмина №341 от 22 апреля о введении регулирования цен на социальные товары и товары противоэпидемического назначения обнародовано и вступит в силу с 18 мая. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

С момента вступления в силу постановления, продавцы обязаны декларировать изменение розничной цены на указанные в перечне товаров при повышении ее на 5 и более процентов по сравнению с уже задекларированной розничной ценой.

При этом при планируемом повышении цен на 15% и более применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней после декларирования.

В случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования.

В случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

"В случаях, когда рост цен произошло вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не требуется. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5 и более процентов, действовавшей до введения скидки", – отмечается в сообщении.

Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном сайте и обеспечит доступ к его сведениям.

Как сообщалось, своим решением 22 апреля Кабмин ввел для торговых сетей обязательство предварительно декларировать изменение розничных цен на гречку, сахар, муку, макаронные изделия, молоко, хлеб, яйца, мясо птицы (тушка куриная), минеральную воду без газа и сливочное масло.

Кроме того в перечень товаров, которые попадают под регулирование, вошли лекарства, применяющиеся при лечении коронавирусной болезни, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, маски, костюмы биологической защиты и прочее.

МинПром

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