Укртранснафта заявила о резком падении транзита нефти Транзит нефти через территорию Украины существенно сократился. Это связано со снижением спроса нефтеперерабатывающих заводов Восточной Европы, сообщил генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.



"На май мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину – до 750 тыс. т. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии", – сказал он, напомнив, что нормативный транзит для "Укртранснафты" составляет 1,3 млн т.



Также гендиректор выразил надежду, что вскоре потребительский спрос на нефть вырастет, и ситуация стабилизируется, что приведет к повышению стоимости на черное золото.



В то же время ожидается снижение транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Это связано с реализацией европейскими странами директивы о диверсификации источников поставок энергии. Документ ограничивает до 30% импорта с одного направления.



"Не от нас зависят объемы транзита через Украину. То, что в наших силах, мы делаем. Даже не в тарифах вопрос. У нас абсолютно конкурентные тарифы… Объемы загрузки трех заводов на территории Словакии, Венгрии и Чехии зависят от их собственников", – объяснил руководитель "Укртранснафты".



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



