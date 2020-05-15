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Аграрии Одесской области жестоко пострадали от засухи

15.05.20 14:07
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Треть посевов северной части Одесской области полностью погибли, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели и еще трети можно собрать урожай. Об этом сообщает заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.

"Ситуация сложная, но Бессарабия еще сложнее. В этом регионе засуха фактически продолжается с прошлого года. Вот минимум 80 % мертвых культур, во многих случаях 100 %. Перспективы пересева пропали, потому что в почве нет влаги, поэтому фермеры будут ждать посева озимых в следующем году в августе - сентябрь при условии прихода дождя", - написал он.

"Люди волнуются сейчас не столько за свои доходы, как о возможности выплатить арендную плату за паи, за счет которых живет большинство крестьян и обеспечить регион продовольствием. Поступления в местные бюджеты тоже существенно уменьшатся", - добавил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что критическим для аграриев является наличие средств на следующий сезон, чтобы продолжать работу.

"В этом году ожидаем 65-68 млн т зерновых. Благоприятная погода в последние дни повлияла на улучшение показателей урожайности. По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине. Общие потери в совокупной выручки по всей Украине составляют до 2%", - сообщает заместитель министра.

МинПром

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