Кабмин предложил снизить тариф для солнечных и ветряных станций

Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с инвесторами в альтернативную энергетику предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.
Об этом свидетельствует проект предложенного Кабмином меморандума, передает Интерфакс-Украина.
"Производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии солнца – на 25%, для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 12,5%", – сказано в проекте меморандума.
Кроме того, сроки введения в эксплуатацию СЭС по "зеленому тарифу" предложено ограничить 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ.
Кроме того, в проекте указано, что ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года.
При этом с 1 июля 2020 года ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%.
Проектом меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии при диспетчеризации не более 150 минут в год.
Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии" тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.