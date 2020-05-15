Кабмин предложил снизить тариф для солнечных и ветряных станций Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с инвесторами в альтернативную энергетику предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.

Об этом свидетельствует проект предложенного Кабмином меморандума, передает Интерфакс-Украина.



"Производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии солнца – на 25%, для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 12,5%", – сказано в проекте меморандума.



Кроме того, сроки введения в эксплуатацию СЭС по "зеленому тарифу" предложено ограничить 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ.



Кроме того, в проекте указано, что ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года.



При этом с 1 июля 2020 года ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%.



Проектом меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии при диспетчеризации не более 150 минут в год.



Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии" тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



