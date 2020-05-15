Роснефть полностью прекратила работу в Венесуэле Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Компания 15 мая представила квартальный отчет по МСФО.



"Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 % принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - заверил И.Сечин.



В результате сделки общество группы "Роснефти" со 100% долей участия стало владельцем 9,6 % именных обыкновенных акций "Роснефти", говорится в пресс-релизе.



28 марта 2020 года российское правительство объявило, что приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле на баланс неназванной компании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.



В тот же день Россия в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть". Это АО, как следует из данных ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве 28 марта с уставным капиталом 322 млрд 752,01 млн рублей, очень большим для новой компании.



Если предположить, что он оплачен акциями "Роснефти", и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы НК, то в оценку была заложена стоимость 1 акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на Московской бирже перед сделкой составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке - 379,6 руб.).



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